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Haberler Yaşam YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:24

YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri

BİM aktüel kataloğu, yeni haftada birbirinden cazip indirimlerle müşterilerine sunuluyor. Haftalık fırsat broşüründe gıda ürünlerinden temizlik malzemelerinden, temel gıdaya, kozmetikten, elektronik aletlere, mutfak araç gereçlerinden, örgü hobi ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. Bu hafta özellikle Kahve makinesi, elektrikli bisikletler, buharlı ütü, deterjanlar bütçe dostu fiyatlarla raflarda olacak. İşte BİM aktüel 28-31 Ocak Salı Cuma indirimli ürünler ve fiyat listesi

YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri

BİM aktüel Ocak ayının son kampanya broşürleri duyuruldu. 28-31 Ocak tarihleri arasında mağaza raflarında yer alacak ürünler arasında yine geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Bu haftanın kataloğunda temizlik, gıda, elektronik, giyim, hobi ürünleri olmak üzere binlerce ürün indirim fırsatıyla yer alıyor. İşte BİM aktürl 28031 Ocak indirim listesi

YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri

BİM AKTÜEL 28-31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Leke Çıkarıcı Sprey 52,50 TL

Toz Deterjan 309,00 TL

Yüzey Temizleyici 65,00 TL

Ahşap Temizleyici 39,50 TL

Bulaşık Makinesi Temizleyici 32,50 TL

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YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri

BİM AKTÜEL 28-31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Dana Islak Hamburger 59,50 TL

Süt 22,50 TL

Ayran 47,50 TL

Tost Peyniri 369,00 TL

YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri

BİM AKTÜEL 28-31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Buzdolabı 10,990 TL

Ocak 6,990 TL

Hava Temizleyici 5,990 TL

YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri

BİM AKTÜEL 28-31 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

Kahve Makinesi 12,990 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5,790 TL

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