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YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:24
YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri
BİM aktüel kataloğu, yeni haftada birbirinden cazip indirimlerle müşterilerine sunuluyor. Haftalık fırsat broşüründe gıda ürünlerinden temizlik malzemelerinden, temel gıdaya, kozmetikten, elektronik aletlere, mutfak araç gereçlerinden, örgü hobi ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. Bu hafta özellikle Kahve makinesi, elektrikli bisikletler, buharlı ütü, deterjanlar bütçe dostu fiyatlarla raflarda olacak. İşte BİM aktüel 28-31 Ocak Salı Cuma indirimli ürünler ve fiyat listesi