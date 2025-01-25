YENİ HAFTADA YENİ FIRSATLAR: BİM aktüel 28-31 Ocak fırsatları: Kahve makinesi, buharlı ütü, temizlik malzemeleri, örgü malzemeleri

BİM aktüel Ocak ayının son kampanya broşürleri duyuruldu. 28-31 Ocak tarihleri arasında mağaza raflarında yer alacak ürünler arasında yine geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Bu haftanın kataloğunda temizlik, gıda, elektronik, giyim, hobi ürünleri olmak üzere binlerce ürün indirim fırsatıyla yer alıyor. İşte BİM aktürl 28031 Ocak indirim listesi