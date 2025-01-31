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Haberler Yaşam ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:16

ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri

BİM aktüel kataloğu, yeni haftada birbirinden farklı ürünler ve fırsatlarla müşterilerine sunuluyor. Haftalık indirim broşüründe gıda ürünlerinden temizlik malzemelerinden, kozmetiğe, temel gıdadan, beyaz eşyalara, elektronik aletlere, mutfak araç gereçlerinden, tekstil ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. Bu hafta özellikle oyun bilgisayarları, saç şekillendiriciler, mikser ve ısıtıcılar gibi ürünler bütçe dostu fiyatlarla raflarda olacak. İşte BİM aktüel 4-7 Şubat Salı Cuma indirimli ürünler ve fiyat listesi

ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri

BİM'in Şubat ayının ilk kampanya broşürleri yayımlandı. 4-7 Şubat tarihleri arasında mağazalarda sunulacak ürünler arasında oldukça geniş bir seçenek bulunuyor. Bu hafta sunulan katalogda temizlik, gıda, elektronik, giyim ve hobi ürünleri gibi birçok kategoride binlerce ürün, cazip indirimlerle satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel 4-7 Şubat tarihleri arasındaki indirimli ürün listesi!

ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri

4 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOG İNDİRİMİ

Yoğurt 149,00 TL

Tost Peyniri 259,00 TL

Lor Peyniri 49,50 TL

But 54,90 TL

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ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri

Gofret 69,00 TL

Kakaolu fındık kreması 175 TL
Antep Fıstığı ezmesi 299 TL
Dubai Çikolatası 189 TL
Nane aromalı sakız 29 TL

ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri

Islak havlu 25,00 TL

Peçete 16,50 TL

Mum 74,50 TL

Kadın-erkek parfüm 125 TL
Kadın 3'lü çamaşır 159 TL
Kalın Termal Külotlu Çorap 225 TL
Boxer 119 TL
Çorap çeşitleri 25 TLL
Makyaj Aynası 999 TLv

ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri

BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU

Oyun Bilgisayarı 64.295 TL
Oyun Bilgisayarı 36.295 TL

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