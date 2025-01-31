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ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri
Giriş Tarihi: 31.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
10:16
ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri
BİM aktüel kataloğu, yeni haftada birbirinden farklı ürünler ve fırsatlarla müşterilerine sunuluyor. Haftalık indirim broşüründe gıda ürünlerinden temizlik malzemelerinden, kozmetiğe, temel gıdadan, beyaz eşyalara, elektronik aletlere, mutfak araç gereçlerinden, tekstil ürünlerine kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar yer alıyor. Bu hafta özellikle oyun bilgisayarları, saç şekillendiriciler, mikser ve ısıtıcılar gibi ürünler bütçe dostu fiyatlarla raflarda olacak. İşte BİM aktüel 4-7 Şubat Salı Cuma indirimli ürünler ve fiyat listesi