ŞUBAT AYI İÇİN RAFLAR DOLDU! BİM aktüel 4-7 Şubat katalog: oyun bilgisayarı, saç şekillendiriciler, ısıtıcılar, kırtasiye malzemeleri

BİM'in Şubat ayının ilk kampanya broşürleri yayımlandı. 4-7 Şubat tarihleri arasında mağazalarda sunulacak ürünler arasında oldukça geniş bir seçenek bulunuyor. Bu hafta sunulan katalogda temizlik, gıda, elektronik, giyim ve hobi ürünleri gibi birçok kategoride binlerce ürün, cazip indirimlerle satışa sunuluyor. İşte, BİM aktüel 4-7 Şubat tarihleri arasındaki indirimli ürün listesi!