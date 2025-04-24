YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...

BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerle buluşmayı bekliyor. Bu haftaki indirimler, özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Salı gününden itibaren marketlerde Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı gibi temel gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi.