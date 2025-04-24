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Haberler Yaşam YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 23:11

YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...

BİM 29 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Yeni haftada temizlik ve hijyen ürünlerinden gıda ürünlerine kadar birçok fırsat ürünü indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Pekin ördeği, peynir, yoğurt, mantı, ayran, mısır yağı, krem şanti, puding, maya, çikolatalı sos, keçiboynuzu unu, süt gibi gıda ürünlerinde cazip fiyatlar müşterileri bekliyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte, BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025 kataloğu ve fiyat listesi...

YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...

BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu alışverişseverlerle buluşmayı bekliyor. Bu haftaki indirimler, özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Salı gününden itibaren marketlerde Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı gibi temel gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte BİM 29 Nisan-2 Mayıs aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Pekin ördeği 129,00 TL

Tereyağı 339,00 TL

Kaşar Peyniri 279,00 TL

Yoğurt 119,00 TL

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YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Pudra şekeri 19,50 TL

Pastacı kreması 22,50 TL

Çikolata sos 47,50 TL

YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN SALI KATALOĞU

Maden suyu 37,50 TL

Kakaolu fındık kreması 129,00 TL

YENİ HAFTADA YENİ ÜRÜNLER! BİM aktüel 29 Nisan-2 Mayıs 2025: Pekin ördeği, mısır yağı, krem şanti, un, süt, mantı, tereyağı...

BİM AKTÜEL 25 NİSAN SALI KATALOĞU

Cep telefonu 9.250,00 TL

Güvenlik kamerası 799, 00 TL

Derin dondurucu 11,450,00 TL