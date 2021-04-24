Yeni haftanın BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler tam listesi!

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri büyük indirimin yaşanacağı market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Her eve ve her cebe uygun fiyatlı ürünlerin bulunduğu BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; smart LED uydu alıcılı tv, şarjlı kablosuz dikey süpürge, çok amaçlı dolap, buhar jeneratörlü ütü gibi ürünler yer alırken aynı zaman çocuk oyuncakları ve tekstil ürünlerindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor. İşte BİM 27-30 Nisan 2021 aktüel ürünler tam listesi!