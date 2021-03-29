Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 30 Mart Salı/2 Nisan Cuma

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta tüketicileri mutlu eden indirimlere ev sahipliği yapan market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Teknolojiden elektroniğe, ev eşyalarından mutfak araç gereçlerine, tekstil ürünlerinden çocuk oyuncaklarına varana kadar pek çok alanda pek çok ürün indirimli şekilde yer alacak. Set üstü İnox ocak, aspiratör, blender seti, Türk kahvesi makinesi gibi pek çok ürün bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. Salı ve Cuma günü raflarda olacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı! (30 Mart 2021 Salı – 2 Nisan 2021 Cuma)