Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri indirimli fiyatları ile Pazartesi, Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. BİM aktüel ürünlerde bu hafta; Ultra HD Smart televizyon, uydu alıcılı televizyon, motosiklet kask sistemi, çok fonksiyonlu özel sırt çantası, powerbank, motosiklet kontrol sistemi, univarsal motosiklet çantası gibi pek çok ürün bu haftanın listesinde yer alacak. Bu başlık altından BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz. (31 Mayıs Pazartesi-1 Haziran Salı-4 Haziran Cuma 2021)