Haberler
Yaşam
YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
09:18
YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...
BİM'in 28-29 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Önerileri Aktüel Ürünler Broşürü, birbirinden cazip indirimler ve geniş ürün seçenekleriyle dikkat çekiyor. Hazır gıdalardan dondurulmuş ürünlere, süt ve et çeşitlerinden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar her ihtiyaca yönelik fırsatlar sunulurken, elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya kategorisinde de bütçe dostu seçenekler yer aldı. İşte, yepyeni fırsatlarla dolu BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri!