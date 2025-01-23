YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...

BİM, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak Aktüel Ürünler Kataloğu ile alışveriş severlere yeni haftada da benzersiz fırsatlar sunuyor! Gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve beyaz eşya gibi birçok kategoride geniş ürün seçenekleriyle ihtiyaçlara uygun cazip indirimleri yakalamak için yeni haftanın BİM aktüel ürünler broşürü haberin devamında...