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Haberler Yaşam YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:18

YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...

BİM'in 28-29 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak Haftanın Önerileri Aktüel Ürünler Broşürü, birbirinden cazip indirimler ve geniş ürün seçenekleriyle dikkat çekiyor. Hazır gıdalardan dondurulmuş ürünlere, süt ve et çeşitlerinden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar her ihtiyaca yönelik fırsatlar sunulurken, elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya kategorisinde de bütçe dostu seçenekler yer aldı. İşte, yepyeni fırsatlarla dolu BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri!

YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...

BİM, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde geçerli olacak Aktüel Ürünler Kataloğu ile alışveriş severlere yeni haftada da benzersiz fırsatlar sunuyor! Gıda, temizlik ürünleri, kişisel bakım ve beyaz eşya gibi birçok kategoride geniş ürün seçenekleriyle ihtiyaçlara uygun cazip indirimleri yakalamak için yeni haftanın BİM aktüel ürünler broşürü haberin devamında...

YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...

BİM 28 OCAK AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!

Tavuk Dönerli Dürüm Tost (180 g): 55 TL

Bol Çikolatalı Pasta (600 g): 135 TL

Piliç Schnitzel (1 kg): 89 TL

Yarm Yağlı Yoğurt (5 kg): 159.50 TL

Tava Peyniri (600 g): 79.50 TL

Labne 3'180 g Set: 95 TL

Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu (4 kg): 99 TL

Göz Maskesi: 69 TL

Max Konsantre Yumuşatıcı (2x1440 ml): 159 TL

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YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...

Benzinli Jeneratör: 10.990 TL
Taşınabilir Güç İstasyonu: 19.975 TL

YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...

Çift Kapılı Buzdolabı: 10.990 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi: 11.950 TL
Su Arıtma Cihazı: 5.499 TL
Solo Ocak: 7.250 TL

YENİ HAFTANIN İNDİRİMLERİ! BİM 28-29 Ocak aktüel kataloğu yayında: Kahve makinesi, kazanlı ütü, jenaratör, hava temzileyicisi...
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