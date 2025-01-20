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Haberler Yaşam Yeni haftaya özel indirimler! A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025: Taşınabilir ısıtıcı, valiz çeşitleri, tencere ve tava seti
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:13

Yeni haftaya özel indirimler! A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025: Taşınabilir ısıtıcı, valiz çeşitleri, tencere ve tava seti

A101 aktüel yeni haftaya özel indirimler belli oldu. Her hafta Perşembe günü satışa çıkan aktüel ürünler A101 resmi sitesinden alışverişseverler ile paylaşılıyor. Mutfak malzemelerinden temizlik ürünlerine, tekstil ürünlerinden çocuk oyuncaklarına ve mutfak araç gereçlerinden teknolojik birçok ürün A101 marketlerde satışa çıkıyor. Peki, 23 Ocak 2025 Perşembe A101 aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta kataloğu!

Yeni haftaya özel indirimler! A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025: Taşınabilir ısıtıcı, valiz çeşitleri, tencere ve tava seti

A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025 kataloğu paylaşıldı. Her hafta birbirinden çeşitli ürünlerin yer aldığı listede taşınabilir ısıtıcı, kabin-orta ve büyük boy valiz çeşitleri, tencere ve tava setleri, fırın tepsisi gibi birçok ürün yer alıyor. İşte, yeni haftaya özel A101 aktüel katalog...

Yeni haftaya özel indirimler! A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025: Taşınabilir ısıtıcı, valiz çeşitleri, tencere ve tava seti

A101 AKTÜEL 23 OCAK AKTÜEL KATALOĞU

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 35 g 4,49

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 30 g 3,99

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubail Çikolata 100 g 8,99

Çikolata Kremalı Bisküvi 3x87 g 12,40

Kakaolu Kremalı Bisküvi 4x61 g 7,27

Fındıklı Gofret 31 g 1,15

Çubuk Bisküvi 36 g 2,23

Meyve Bar Çeşitleri 35 g 8,12

Bisküvi Çeşitleri 81 g 12,50

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Yeni haftaya özel indirimler! A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025: Taşınabilir ısıtıcı, valiz çeşitleri, tencere ve tava seti

Ultra Çamaşır Suyu 4 Kg 87,50

Yumuşatıcı Çeşitleri 4 L 87,50

Sıvı Sabun Çeşitleri 4 L 79,00

Patates Cipsi Çeşitleri 135 g 15,90

Süt Mısır Cips 100 g 25,50

Yeni haftaya özel indirimler! A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025: Taşınabilir ısıtıcı, valiz çeşitleri, tencere ve tava seti

A101 AKTÜEL KATALOG ALDIN ALDIN İNDİRİMLERİ!

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Yeni haftaya özel indirimler! A101 aktüel katalog 23 Ocak 2025: Taşınabilir ısıtıcı, valiz çeşitleri, tencere ve tava seti

Probiyotik Yoğurt 900 g 52,50

Latte Kahveli Sütlü İçecek 1 L 62,50

Tam Yağlı Klasik İnek Peyniri 500 g 159,00

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 g 225,00

Kefir Orman Meyveli Kefir 1 L 52,50

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