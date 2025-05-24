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Haberler Yaşam YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi
Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 09:37

YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi

A101 bu hafta birbirinden farklı ürün gruplarıyla dikkat çekiyor. Benzinli motosiklet, üç tekerlekli elektrikli moped, 26 jant bisiklet, tekstil ürünleri, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, kamp malzemeleri, mutfak araç gereçleri ve mobilya setleri A101 raflarında yerini aldı. Yeni kataloğun açıklanmasıyla birlikte alışveriş tutkunları güncel fırsatları araştırmaya başladı. Peki, 29 Mayıs A101 aktüel kataloğunda hangi ürünlerde indirim var? İşte A101'in bu haftaki özel fırsatları...

YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi

Bu Perşembe A101'de dikkat çeken fırsatlar raflardaki yerini alıyor! Üç tekerlekli elektrikli mopedin yanı sıra beyaz eşya ve teknoloji ürünlerinde cazip indirimler sunuluyor. Güncel A101 aktüel kataloğunda; teknolojik cihazlar, mutfak gereçleri, kozmetik ürünler, küçük ev aletleri, beyaz eşyalar, giyim çeşitleri ile temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. İşte 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...

YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi

29 MAYIS A101 AKTÜEL KATALOĞU

55" TV — 25.999 TL

43" TV — 12.499 TL

50" TV — 15.499 TL

40" TV — 7.399 TL

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YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi

26" Jant Bisiklet — 4.599 TL

RGB ışıklı kule parti hoparlörü — 1.399 TL

Dekoratif hesap makinesi — 249 TL

YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi

Buzdolabı (beyaz eşya)

Çamaşır makinesi (beyaz eşya)

Derin dondurucu (beyaz eşya)

Termosifon (beyaz eşya)

YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi

Tilki kuyruğu testere — 2.299 TL (2 yıl garantili)

Çay makinesi — 2.199 TL

Mikrodalga fırın — 3.499 TL

Dikiş makinesi — 7.499 TL

Stand mikser