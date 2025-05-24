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YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi
Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
09:37
YENİ HAFTAYA YENİ FIRSATLAR! 29 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayında: Benzinli motosiklet, kamp malzemeleri, mikrodalga fırın, kahve makinesi
A101 bu hafta birbirinden farklı ürün gruplarıyla dikkat çekiyor. Benzinli motosiklet, üç tekerlekli elektrikli moped, 26 jant bisiklet, tekstil ürünleri, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, kamp malzemeleri, mutfak araç gereçleri ve mobilya setleri A101 raflarında yerini aldı. Yeni kataloğun açıklanmasıyla birlikte alışveriş tutkunları güncel fırsatları araştırmaya başladı. Peki, 29 Mayıs A101 aktüel kataloğunda hangi ürünlerde indirim var? İşte A101'in bu haftaki özel fırsatları...