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Haberler Yaşam Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:16

Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!

Yeni yıla kısa süre kala gözler İşsizlik maaşı ödeneği ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu bugün son kez bir araya gelirken uygulanacak zam oranıyla beraber birçok ödenekte de artış yaşanacak. Hal böyleyken "2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gibi bazı koşulların sağlanmış olması gerekiyor. Peki, Asgari ücret zammı sonrası 2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!

Asgari ücret zammı sonrası 2022 işsizlik maaşı için gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Bilindiği üzere Asgari ücret tespit komisyonu bugün 4. Toplantı için bir araya gelecek ve karar son toplantıyla çıkacak. Asgariye uygulanacak zam oranı sonrası ise "2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. Kişilerin çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilen bu ücret zamla beraber artış yaşayacak. İşte 2022 işsizlik maaşı ödeneği ve tüm detaylar...

Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK, 2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE YENİ TUTAR NE OLUR?

İşsizlik maaşı henüz belli olmadı. Yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanıyor. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşacak. Bu durumda işsiz kalanların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçecek.

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Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMAK GEREKİYOR?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!

NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR, 450 GÜNÜ OLAN İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

İŞKUR'un başvuruları sonuçlandırması genellikle 10-15 gün sürüyor. Yoğunluk durumuna göre en fazla bir ayda sonuçlanıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanıyor.

Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!

Son 120 günlük "prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı "hizmet akdine tabi" olma şeklinde yumuşatıldı.

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