Yeni İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı ile 2022 İşsizlik maaşı belli oluyor!

Yeni yıla kısa süre kala gözler İşsizlik maaşı ödeneği ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu bugün son kez bir araya gelirken uygulanacak zam oranıyla beraber birçok ödenekte de artış yaşanacak. Hal böyleyken "2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gibi bazı koşulların sağlanmış olması gerekiyor. Peki, Asgari ücret zammı sonrası 2022 İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...