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Haberler Yaşam Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli
Giriş Tarihi: 06.02.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:45

Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli

Kar yağışı ile ilgili yeni son dakika açıklaması geldi. Şubat ayı ile birlikte Türkiye karlı ve soğuk havalara yeniden 'merhaba' dedi. İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda ilde hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışları başladı. İstanbul ve birçok ilde kar yağışları ara ara devam ediyor. Öte yandan kar yağışı ile ilgili yeni alarm verildi. Kar yağışı İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak fakat bu sefer soğuk hava dalgası daha kuvvetli olacak. Kar İstanbul'da yerde daha fazla kalacak. Peki İstanbul ve Ankara'da yeni kar yağışı ne zaman etkili olacak? Yeni kar dalgası hangi tarihler arasında başlayacak? İşte İstanbul ve Ankara dahil il il hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli

Kar için yeni tarih verildi! İstanbul'u ve Ankara'yı vuracak yeni kar dalgası geliyor.İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Kütahya çevreleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin doğusu, Eskişehir'in batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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