Haberler
Yaşam
Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli
Giriş Tarihi: 06.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
18:45
Yeni kar dalgası geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak! Bu seferki çok kuvvetli
Kar yağışı ile ilgili yeni son dakika açıklaması geldi. Şubat ayı ile birlikte Türkiye karlı ve soğuk havalara yeniden 'merhaba' dedi. İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda ilde hava sıcaklıkları düştü ve kar yağışları başladı. İstanbul ve birçok ilde kar yağışları ara ara devam ediyor. Öte yandan kar yağışı ile ilgili yeni alarm verildi. Kar yağışı İstanbul ve Ankara dahil birçok ili esir alacak fakat bu sefer soğuk hava dalgası daha kuvvetli olacak. Kar İstanbul'da yerde daha fazla kalacak. Peki İstanbul ve Ankara'da yeni kar yağışı ne zaman etkili olacak? Yeni kar dalgası hangi tarihler arasında başlayacak? İşte İstanbul ve Ankara dahil il il hava durumuyla ilgili tüm detaylar...