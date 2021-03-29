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Haberler Yaşam Yeni koronavirüs risk haritası ve il il renk kodları güncellendi! 29 Mart Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte renk kodları

Yeni koronavirüs ve il il renk kodları güncellendi! 29 Mart ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte renk kodları

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar son dakika olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları kamuoyu ile paylaşırken yeni ve renk kodları hakkında da bilgi verdi. ve renk kodlarına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 58 il yüksek riskli iller kategorisine girdi. Bu gelişmenin ardından düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller neler ve hangileri sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından da 29 Mart yeni ve il il renk kodları paylaşıldı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il Türkiye yeni koronavirüs risk haritası ve renk kodları 29 Mart 2021

Giriş Tarihi: 29.03.2021 21:08 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 21:09
Yeni koronavirüs risk haritası ve il il renk kodları güncellendi! 29 Mart Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte renk kodları

Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs ile il il renk kodları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni tedbirleri kamuoyu ile paylaşırken korona risk haritası ve il il renk kodları hakkında da bilgi verdi. Paylaşılan risk haritasına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 58 il çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Bu gelişme ile beraber düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından il il yeni paylaşılırken güncel renk kodları da açıklandı. Peki, koronavirüs risk haritasına göre düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte 29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları

Yeni koronavirüs risk haritası ve il il renk kodları güncellendi! 29 Mart Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte renk kodları

ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58

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Yeni koronavirüs risk haritası ve il il renk kodları güncellendi! 29 Mart Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte renk kodları

ADIYAMAN: Kırmızı (Çok yüksek risk) 4 farklı renkle oluşturulan ve haftalık olarak güncellenerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat açıklanan kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı kategoride yer alıyor.

Yeni koronavirüs risk haritası ve il il renk kodları güncellendi! 29 Mart Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte renk kodları

AFYONKARAHİSAR: Turuncu (Yüksek risk) Afyonkarahisar vakalarda ikinci en yüksek kademe olan turuncu kategoride olmaya devam etti.

Yeni koronavirüs risk haritası ve il il renk kodları güncellendi! 29 Mart Koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller neler? İşte renk kodları

AĞRI: Sarıdan geçiş; Turuncu (Yüksek risk) Ağrı'da değişim moralleri bozdu

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