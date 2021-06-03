Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yeni normalleşme ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı? Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 15:00

Yeni normalleşme ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı? Pazar günü var mı?

Haziran ayında başlayan Kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında ile ilgili de yeni kararlar çıktı. tarafından yayımlanan genelgede bu kısıtlamaya ilişkin detaylara da yer verildi. Daha önce bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde şehir dışına çıkmak yasaktı. Buna göre; Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı, yeni normalleşme kararları ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı? soruları milyonların gündeminde yer alıyor. Şehirler arası seyahat yasağı uygulaması ile ilgili tüm detaylar yayımlanan genelge ile duyuruldu. İşte kısıtlamadan muaf olanlar ve yeni dönemde uygulanan seyahat yasağının detayları…

Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yeni normalleşme kararları ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı?

için gözler genelgeye çevrildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde bilindiği üzere şehir dışına özel araçla veya toplu taşıma fark etmeksizin yasaktı. Bu noktada çeşitli sebeplerle şehir dışına çıkacak olan binlerce kişi Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı, yeni normalleşme kararları ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı? sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. İşte genelgesi ile şehirler arası seyahat yasağı detayları…

Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yeni normalleşme kararları ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı?

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASININ İSTİSNALARI;

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yeni normalleşme kararları ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı?

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.

Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yeni normalleşme kararları ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı?

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Pazar günü şehirler arası seyahat yasağı var mı? Yeni normalleşme kararları ile seyahat yasağı nasıl uygulanacak, kalktı mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

SON DAKİKA