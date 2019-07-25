Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!

Yeni resimli mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli ve duaları burada!

Her hafta olduğu gibi bu gününde de insanlar yakınlarının ve akrabalarının Cuma'sını tebrik etmek için resimli mesajlar ve sözler araştırıyorlar. Haberimizde ilerleyerek yeni resimli ve sözleri ile en güzel görselleri bulabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz resimleri yakınlarınıza , ve MMS yolu ile gönderebilirsiniz. İşte en güzel ve sözleri…
Resimli Cuma mesajları her haftanın son günü bireyler tarafından araştırılıyor. Bunun nedeni Cuma günleri yapılan ibadetlerin yanı sıra insanların sevdiklerinin bu mübarek gününü resimli Cuma mesajları ile tebrik etmek istemesi… Hem Cuma ile ilgili güzel sözler, hem de güzel temenni duaları haberimizde yer alıyor. Aşağıdaki Cuma mesajları ve sözlerinden beğendiklerinizi kaydederek sevdiklerinize kolayca gönderebilir ve onların Cumasını tebrik edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.07.2019 22:19 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 22:20
Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!

Resimli mesajları her haftanın son günü bireyler tarafından araştırılıyor. Bunun nedeni Cuma günleri yapılan ibadetlerin yanı sıra insanların sevdiklerinin bu mübarek gününü resimli ile tebrik etmek istemesi… Hem Cuma ile ilgili güzel sözler, hem de güzel temenni duaları haberimizde yer alıyor. Aşağıdaki Cuma mesajları ve sözlerinden beğendiklerinizi kaydederek sevdiklerinize kolayca gönderebilir ve onların Cumasını tebrik edebilirsiniz.

Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!
Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!
Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!
Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!
Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!
BİZE ULAŞIN