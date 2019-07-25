Yeni resimli Cuma mesajları ve sözleri yayımlandı! 2019 resimli Cuma mesajları ve duaları burada!

Resimli Cuma mesajları her haftanın son günü bireyler tarafından araştırılıyor. Bunun nedeni Cuma günleri yapılan ibadetlerin yanı sıra insanların sevdiklerinin bu mübarek gününü resimli Cuma mesajları ile tebrik etmek istemesi… Hem Cuma ile ilgili güzel sözler, hem de güzel temenni duaları haberimizde yer alıyor. Aşağıdaki Cuma mesajları ve sözlerinden beğendiklerinizi kaydederek sevdiklerinize kolayca gönderebilir ve onların Cumasını tebrik edebilirsiniz.