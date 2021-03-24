Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye koronavirüs risk haritası Mart ayının başında normalleşme kararlarıyla beraber kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan haritada düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirli renklerle ifade edilirken uygulanan kısıtlama ve normalleşme kararları da illerdeki bu risk durumlarına göre belirleniyor. Bu noktada vakalarda yaşanan ciddi artışla resmi olmayan bilgilere göre ilk aşamada turuncu renkli olan İstanbul ve birçok il kırmızı renkle çok yüksek riskli iller arasında yerini aldı. Bu noktada vatandaşlar "Türkiye risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, İstanbul'un rengi kırmızı mı oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel Türkiye risk haritası…