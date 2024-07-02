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Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kariyeri ve biyografisi
Giriş Tarihi: 02.07.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
06:20
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişlioğlu kimdir,kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kariyeri ve biyografisi
Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir araştırılmaya başladı.Memişioğlu'nun kim olduğu, mesleki kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Uzun bir süredir İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev alan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık alanında yakından tanınan bir isim. Peki, Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?