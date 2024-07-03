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Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyonluk vurguna kripto para kılıfı!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
14:23
Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyonluk vurguna kripto para kılıfı!
Konya'nın Ereğli ilçesinde çalıştığı özel bankada 37 milyon 157 bin 105 TL'yi zimmetine geçirdiği iddiasıyla nişanlısı ile birlikte tutuklanan Perihan Yazar'ın (37) ilk ifadesi ortaya çıktı. Banka müfettişlerine maddi olarak sıkıntı yaşadığı için böyle bir şey yaptığını belirten Yazar, "Paraları 25 müşterinin hesabına göndendim. Sonra hesap sahiplerini yönlendirerek parayı benim ve nişanlım Settar'ın hesabına yönlendirdim. 20 milyon 700 bin TL'yi kripto para borsası hesaplarına yatırdım. Burada yaptığım işlemlerle de parayı kaybettim. 1 milyon 500 bin TL'si ile de üçüncü kişilere borcumu ödedim" dediği öğrenildi. İşte detaylar