Yeni Seçil Erzan sorguda öttü: 37 milyonluk vurguna kripto para kılıfı!

Üçüncü Seçil Erzan vakasının adresi bu kez Konya oldu. Akbank'ın avukatları Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğün'e giderek, şubelerinde çalışan Perihan Yazar'ın 3 aylık süre içerisinde zimmetine 37 milyon 157 bin 105 TL para geçirdiğini, bunu da itiraf ettiğini belirterek şikayette bulundu.