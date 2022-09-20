Haberler Yaşam YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

Giriş Tarihi: 20.09.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 11:26

YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 19 Eylül 2022 Pazartesi akşamı 76. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde oynanan kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Ardından yeni kaptanlar, kendi stratejilerine göre takımlarını kurdu. Bu noktada yeni haftanın yeni kaptanları ile yeni takımları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? TV8 ile MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte 19 Eylül 2022 MasterChef mavi ve kırmızı takımlar!