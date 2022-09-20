Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?
Giriş Tarihi: 20.09.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 11:26

YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 19 Eylül 2022 Pazartesi akşamı 76. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde oynanan kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Ardından yeni kaptanlar, kendi stratejilerine göre takımlarını kurdu. Bu noktada yeni haftanın yeni kaptanları ile yeni takımları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? TV8 ile MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte 19 Eylül 2022 MasterChef mavi ve kırmızı takımlar!

YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, 19 Eylül 2022 Pazartesi akşamı 76. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte son bölümde, kaptanlık oyunu oynandı. Oyunda en başarılı tabağı hazırlayan ve ardından düelloyu kazanan isim, mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Ardından mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirledi ve kaptanlar, kendi takımlarını oluşturdu. Yarışmayı izleyemeyen seyirciler ise '' MasterChef kaptan kim oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte 19 Eylül 2022 MasterChef'te yeni mavi ve kırmızı takımlar…

YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin dün akşam ekranlara gelen 76. bölümünde kaptanlık oyunu oynandı.

MasterChef kaptanlık oyununun kazananı ve tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef Türkiye'nün 19 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde; yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belirlendiği kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununda en başarılı tabağı çıkaran 2 yarışmacı, düelloda karşı karşıya geldi.

YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

Yarışmanın ilk etabında tüm yarışmacılar, düello oyununa kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Verilen süre içerisinde en başarılı tabağı çıkarmak için tezgah başına geçen ana kadro yarışmacıları, hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.

Verilen sürenin sonunda yemekleri tadıp değerlendirmesini yapan jüri şefler, en başarılı 2 tabağı belirledi.

YENİ TAKIMLAR KURULDU! MasterChef kaptan kim oldu, kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? TV8 ile 19 Eylül 2022 MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacılar Gamze ve Tayfun oldu.

Düelloda barbun balığıyla yaratıcılık yemeği yapmaları istenen yarışmacılardan en başarılı olan ise Gamze oldu.

SON DAKİKA