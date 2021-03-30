Yeni Türkiye koronavirüs risk haritası yayımlandı! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile Ankara, İzmir ve İstanbul renk kodları değişti...

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası güncel Türkiye koronavirüs risk haritası da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son dakika açıklamaları ile beraber illerdeki düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illeri kamuoyuna duyurdu. Şehirlerdeki son vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan bu haritada durumun kritik bir hal aldığı gözlerden kaçmazken bugün de sabah saatlerinden itibaren Güncel ve yeni Türkiye koronavirüs risk haritası ülke çapında gündeme taşındı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs risk haritası ve Ankara, İzmir, İstanbul il il renk kodları…