Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:21

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı Ocak 2025 son dakika açıklamaları yılla birlikte pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yılda iki kez güncellenen memur maaşları, 2025 Ocak itibarıyla yeniden belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler, Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 yılının ikinci yarısında hesaplanan enflasyon oranıyla en düşük memur maaşı 39.177 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025 yılı memur zammı ne kadar olacak? Hemşire, polis ve öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Her yıl iki kez gerçekleştirilen maaş artışları, memurların yeni yılın ilk 6 ayında alacakları zam oranını belirleyecek. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek olan maaş artışları, toplu sözleşme zammıyla da şekillenecek. TÜİK ile açıklanan son verilere göre %10,4'lük zam kesinleşti. Peki; Memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte memur zammı ocak 2025 hesaplama

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN GERİ SAYIM!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.

Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yıllık enflasyon %47,09'a geriledi ve memur ile emekli maaş zammı için 5 aylık tablo netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,57 oranında bir zam kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için ise %10,4 oranındaki zam kesinleşmiş durumda. Ancak bu oran, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

SOSYAL YARDIMLARA DA ZAM GELECEK!

Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı ve engelli aylıklarındaki artış oranı da memur zammının netleşmesiyle belli olacak. Kıdem tazminatının tavan tutarı yani en yüksek tutarı da maaşlarla netleşecek.

SON DAKİKA