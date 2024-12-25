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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
14:21
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025 HESAPLAMA SON DAKİKA : Meslek meslek tek tabloda! Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur zammı Ocak 2025 son dakika açıklamaları yılla birlikte pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yılda iki kez güncellenen memur maaşları, 2025 Ocak itibarıyla yeniden belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler, Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 2024 yılının ikinci yarısında hesaplanan enflasyon oranıyla en düşük memur maaşı 39.177 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025 yılı memur zammı ne kadar olacak? Hemşire, polis ve öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak?