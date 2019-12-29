Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, bin 400 tescilli eserin yer aldığı Safranbolu'da, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) camileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ile arastalar (loncalar) turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.