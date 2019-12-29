Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "müze kent" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine yılbaşını karşılamak için gelen yerli ve yabancı turistler, yeni yıla adeta "zamanda yolculuk" yaparak girecek. Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve "korumanın başkenti" olarak bilinen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, Türkiye'nin en gözde kültür turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.