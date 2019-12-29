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Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "müze kent" unvanıyla anılan Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü ilçesine yılbaşını karşılamak için gelen yerli ve yabancı turistler, yeni yıla adeta "zamanda yolculuk" yaparak girecek. Dünyada "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan ve "korumanın başkenti" olarak bilinen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20. yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8 odalı geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, Türkiye'nin en gözde kültür turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.12.2019 16:53
Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan, bin 400 tescilli eserin yer aldığı 'da, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) camileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ile arastalar (loncalar) turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!
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Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!
Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!
Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!
Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!
Yeni yıla zaman yolculuğu yaparak girecekler!
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