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Haberler Yaşam YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar
Giriş Tarihi: 06.01.2025 16:48 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:48

YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar

ŞOK aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu yayında. Yeni yılın ilk indirimler birçok ürünün fiyatındaki düşüş alışveriş tutkunları tarafından takip ediliyor. Küçük ev aletleri, temel gıda, deterjanlar, ısıtıcılar, polarlar, montlar, pijama takımları ürünleri gibi pek çok kategoride ucuzlayan ürünler raflardan sepetlere doluyor. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünleri ünlü markaların montları, buharlı temizleyici, deterjanlar ve tıraş makineleri oldu. İşte 8-14 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...

YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar

ŞOK aktüel 8-14 Ocak indirimleriyle binlerce fırsat alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Yeni yılda birçok üründe yepyeni fiyatlarla haftanın fırsatları açıklandı. Temel gıda kategorisinde kuru bakliyat, süt ürünleri dikkat çekerken deterjan kategorisinde ise yumuşatıcılar ve bulaşık deterjanları raflara dizildi. Birçok elektronik üründe bu hafta fırsatlarla sunulacak. İşte ŞOK aktüel 8-14 Ocak indirimleri ve fiyat listesi

YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar
  • ŞOK AKTÜEL 8-14 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
  • Dil/Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 62,90 TL
  • Tuzlu Tereyağı 500 g 133 TL
  • Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 g 179 TL
  • Salamura Siyah Zeytin (321-380) 500 g 59,90 TL
  • Piliç Yaprak Döner 300 g 73,90 TL
  • Kayseri Mantı 400 g 59 TL
  • Fındık Ezmesi 180 g 79,90 TL
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YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar
  • ŞOK AKTÜEL 8-14 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
  • Şampuan Çeşitleri 600 ml 59,90 TL
  • Meyveli Lipgloss 39,90 TL
  • Saç Boyası Çeşitleri 89 TL
  • Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 111 TL
  • Pas ve Kireç Çözücü 1 L 41,50 TL
  • Bulaşık Deterjanı 2600 ml 169 TL
YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar
  • ŞOK AKTÜEL 8-14 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
  • Polar Üst 499 TL
  • Tam Fermuarlı Sweatshirt Kapüşonlu 399 TL
  • Eşofman Altı 369 TL
  • Kadın/Erkek Polar Üst Tam Fermuarlı 349 TL
  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL
  • Erkek Oduncu Gömlek 249 TL
  • Erkek Polar Gömlek 299 TL
  • Tam Fermuarlı Sweatshirt 299 TL
  • Kadın Terlik Kuzu Kumaş 239 TL
  • Kadın Peluş Terlik Kalın Taban 119 TL
YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar
  • ŞOK AKTÜEL 8-14 OCAK İNDİRİM KATALOĞU
  • TV 6.999 TL
  • Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizlik Makinesi 3.999 TL
  • 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL
  • Cam Su Isıtıcı 549 TL
  • Tıraş Makinesi 299 TL
  • Bambu Kapaklı Cam Kavanoz 99,95 TL
  • Yuvarlak Emaye Tepsi 149 TL
  • Cam Kupalı Ahşap Set 13 Parça 249 TL
  • 4'lü Saklama Kabı 69,95 TL
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