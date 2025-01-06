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YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar
Giriş Tarihi: 06.01.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
16:48
YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar
ŞOK aktüel 8-14 Ocak indirim kataloğu yayında. Yeni yılın ilk indirimler birçok ürünün fiyatındaki düşüş alışveriş tutkunları tarafından takip ediliyor. Küçük ev aletleri, temel gıda, deterjanlar, ısıtıcılar, polarlar, montlar, pijama takımları ürünleri gibi pek çok kategoride ucuzlayan ürünler raflardan sepetlere doluyor. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünleri ünlü markaların montları, buharlı temizleyici, deterjanlar ve tıraş makineleri oldu. İşte 8-14 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...