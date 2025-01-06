YENİ YILDA YEPYENİ İNDİRİMLER! ŞOK aktüel 8-14 Ocak: Buharlı temizlik makinesi, deterjanlar,tıraş makinesi,mont ve polarlar

ŞOK aktüel 8-14 Ocak indirimleriyle binlerce fırsat alışveriş severlerin beğenisine sunuluyor. Yeni yılda birçok üründe yepyeni fiyatlarla haftanın fırsatları açıklandı. Temel gıda kategorisinde kuru bakliyat, süt ürünleri dikkat çekerken deterjan kategorisinde ise yumuşatıcılar ve bulaşık deterjanları raflara dizildi. Birçok elektronik üründe bu hafta fırsatlarla sunulacak. İşte ŞOK aktüel 8-14 Ocak indirimleri ve fiyat listesi