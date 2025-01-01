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YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
16:31
YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni yılın ilk fırsatları raflarda yerini alıyor. 01-06 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel katalogda, pek çok farklı kategorideki ürünlerde önemli indirimler dikkat çekiyor. Katalogda temel gıda ürünlerinde büyük fırsatların olduğu; makarna çeşitleri, dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ ve temizlik malzemeleri gibi ürünler, uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor. İşte Tarım Kredi 01-06 Ocak tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğu...