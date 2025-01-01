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Haberler Yaşam YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:31

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yeni yılın ilk fırsatları raflarda yerini alıyor. 01-06 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel katalogda, pek çok farklı kategorideki ürünlerde önemli indirimler dikkat çekiyor. Katalogda temel gıda ürünlerinde büyük fırsatların olduğu; makarna çeşitleri, dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ ve temizlik malzemeleri gibi ürünler, uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor. İşte Tarım Kredi 01-06 Ocak tarihleri arasındaki aktüel ürünler kataloğu...

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 2025 yılına özel son indirimleri tüketicilerle buluşuyor. Zincir marketler, farklı kategorilerdeki ürünlerini cazip fiyatlarla satışa sunuyor. İşte,Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 1-6 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürün kataloğunda yer alan fırsatlar haberin devamında...
YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...

TARIM KREDİ 01-06 OCAK AKTÜEL KATALOĞU
TK Anadolu Un (5 KG) - 79,90 TL
TK Süzme Peynir (450 G) - 63,90 TL
TK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (Koyun Sütünden) (350 G) - 114,90 TL
TK Kakaolu Fındık Kreması (%5) (500 G) - 57,50 TL
Kocatepe Türk Kahvesi (100 G) - 36,50 TL
TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin (M-S 1000 G) - 174,90 TL
Luppo Sandviç Kek Çeşitleri (Kakaolu, Sade) (184 G) - 39,90 TL
TK Donuk Dana Kıyma (400 G) - 147,60 TL
Hasek Et Dana Kokoreç (Dondurulmuş) (250 G) - 99,90 TL
TK Anadolu Ayçiçek Yağı (5 L) - 288,50 TL
TK Yarım Yağlı Süt (1 L) - 25,50 TL
TK Yağlı Yoğurt (3000 G) - 99,90 TL
Solo Tuvalet Kağıdı (Bambu 40'Lı) - 209,90 TL
Solo Kağıt Havlu (Bambu 16'Lı) - 139,90 TL
Sleepy Extra Bebek Bezi Çeşitleri (Maxi, Junior, Midi) (4 Pakette 52 Adet) - 189,90 TL
Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri (Renkli ve Beyazlar) (2600 ML) - 149,90 TL

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YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...

TK Donuk Dana Kıyma
400 G
147,60 TL

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...

TK Anadolu Ayçiçek Yağı
5 L
288,50 TL

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI! Tarım Kredi 01-06 Ocak indirim kataloğu: dana kıyma, sıvı deterjan, kağıt havlu, sıvı yağ...
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