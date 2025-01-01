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Haberler Yaşam YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK'ta!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:50

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK'ta!

ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirim kataloğu yayımlandı. Yeni yılda birçok üründe fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Küçük ev aletleri, temel gıda, mutfak araç gereçleri, ev tekstili ürünleri gibi pek çok kategori reyonlardan alışveriş severlerin sepetine geliyor. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında çay makinesi, döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, yumuşatıcılar oldu. İşte 1-7 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK’ta!

ŞOK aktüel kataloğu yeni yılın ilk indirimleriyle zincir marketlerde yerini aldı. Birçok farklı kategoride ürün uygun fiyatlarda reyonlara yerleştirildi. Temel gıda, elektronik, küçük ev aletleri, deterjanlar, ev tekstil ürünleri bu kataloğun en dikkat çeken fırsatlarından oldu. İşte ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirim listesi...

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK’ta!

ŞOK AKTÜEL 1-7 OCAK İNDİRİMLERİ

Doğrayıcı: 899 TL

Çay Makinesi: 1.399 TL

Filtre Kahve Makinesi: 1.499 TL

Kahve & Süt Köpürtücü: 119 TL

Ekose Tekli Tabak Çeşitleri: 49,95 TL

Döküm Derin Tencere: 999 TL

Yeşil Cam Sunum Tabağı (20 cm): 149 TL

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YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK’ta!

ŞOK AKTÜEL 1-7 OCAK KATALOĞU

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: 259 TL

Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: 229 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan: 349 TL

Kadın Soft Kumaş Düğmeli Pijama Takımı: 399 TL

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK’ta!

Tam Yağlı Tost Peyniri 99 TL

Lor Peyniri 29 TL

Labne 29 TL

Yeşil Zeytin 59 TL

Makarna Çeşitleri 32 TL

YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK’ta!
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