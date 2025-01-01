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YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK'ta!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
16:50
YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK'ta!
ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirim kataloğu yayımlandı. Yeni yılda birçok üründe fiyatlardaki düşüş dikkatlerden kaçmadı. Küçük ev aletleri, temel gıda, mutfak araç gereçleri, ev tekstili ürünleri gibi pek çok kategori reyonlardan alışveriş severlerin sepetine geliyor. Bu kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında çay makinesi, döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, yumuşatıcılar oldu. İşte 1-7 Ocak ŞOK aktüel kataloğu ve indirimli fiyat listesi...