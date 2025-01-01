YENİ YILIN İLK FIRSATLARI: ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirimi: Döküm tencere, tabak çeşitleri, deterjanlar, temel gıda ŞOK’ta!

ŞOK aktüel kataloğu yeni yılın ilk indirimleriyle zincir marketlerde yerini aldı. Birçok farklı kategoride ürün uygun fiyatlarda reyonlara yerleştirildi. Temel gıda, elektronik, küçük ev aletleri, deterjanlar, ev tekstil ürünleri bu kataloğun en dikkat çeken fırsatlarından oldu. İşte ŞOK aktüel 1-7 Ocak indirim listesi...