Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarında sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.