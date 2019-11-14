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Ormanlarında kartpostallık görüntüler

ormanlarında ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:38
Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen ormanlarında sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler

İlkbahar ve Yaz ayları boyunca yeşilin her tonunu barındıran Türkiye'nin en blok ormanları olan ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü.

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Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler

Sarı ve kırmızı renk tonları ile tüm güzelliğini gösteren Ormanları fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi olurken,

Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler

kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler
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