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Haberler Yaşam Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 14:21

Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

Tüm yurdu etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ülkeyi terk etti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili olurken olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde de eğitime ara verildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek konu hakkında "Toplamda, 70-80 kg'lık kar yağışının düştüğü yerler oldu." açıklamasında bulundu. Peki, Mart ayında İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? İşte, Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

İstanbul başta olmak üzere çevre illerde kar yağışı etkisi azalırken, vatandaşlar yeniden kar yağışı olur mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Mart ayına sayılı gün kala Sibirya'dan gelen soğuk havanın ülkemizi terk etmesiyle birlikte, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in açıklamaları gündem geldi. Peki, Mart ayında İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yeniden kar yağışı görülecek mi?

Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

KAR YAĞIŞININ ARALIKLARLA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı ve turuncu kodlu kar yağışı uyarısı yaptı. Sarı kodla uyarılan iller Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu olurken turuncu kodla uyarılan iller ise Rize ve Artvin oldu.

Mart ayında İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde yeniden kar yağışı görülecek mi?

İşte, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in açıklamaları;

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Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ AÇIKLADI!

Öncelikle birkaç gündür yaşanan kar yağışını değerlendiren Adil Tek, "Sibirya'dan gelen soğuk havanın ülkemize güçlü bir şekilde girdiği gözlemleniyordu; hatta deniz suyu sıcaklıkları 8 dereceye kadar düşmüştü. Geçmiş yıllara baktığımızda, İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarına düştüğünde karın zeminde tutunduğunu gözlemlemiştik. Özetle, tüm koşullar zeminde kar tutma olasılığını işaret ediyordu ve bu öngörü gerçekleşti. Zeminde kar birikintileri oluştu ve çocuklar kardan adamlar yaparak bu keyfi yaşadılar" ifadelerini kullandı.

Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

70-80 KG'LIK KAR YAĞIŞININ DÜŞTÜĞÜ YERLER OLDU!

"Kar yağışı, başlangıçta beklenenin biraz üzerinde gerçekleşti" diyen Adil Tek, "İlk gün, yoğun bir şekilde yağarken, ikinci günde İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini sürdürdü. Ancak, ikinci günden sonra yoğun kar beklentileri azalmaya başladı. Toplamda, 70-80 kg'lık kar yağışının düştüğü yerler oldu; bazı bölgelerde ise bu miktar daha azdı. Kişisel olarak beklentim karşılandı. Fakat insanların beklentileri çok daha fazlaydı. Yolların kapanacağı, kar yağışının gündelik hayatı zorlaştıracağı gibi senaryolar öngörülmüştü. Bu tür bir durum yaşanmadı. Bu daha çok, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşandı" dedi.

Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

Kar yağışının bir-iki gün boyunca Samsun'dan başlayarak Artvin'e kadar devam edeceğini söyleyen Adil Tek, "Önümüzdeki günlerde İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklenmiyor. Marmara'nın neredeyse tamamında güneşli ya da yağmurlu bir hava olacak. Özellikle İstanbul perşembe günü öğleden sonra yağmur alacak ve bu durum cuma günü de devam edecek. Doğu Karadeniz'deki yağışlardan sonra kuzeyden gelen kar yağışı ise artık yurdu tamamen terk etmiş olacak" dedi.

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