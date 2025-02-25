Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!

70-80 KG'LIK KAR YAĞIŞININ DÜŞTÜĞÜ YERLER OLDU!

"Kar yağışı, başlangıçta beklenenin biraz üzerinde gerçekleşti" diyen Adil Tek, "İlk gün, yoğun bir şekilde yağarken, ikinci günde İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini sürdürdü. Ancak, ikinci günden sonra yoğun kar beklentileri azalmaya başladı. Toplamda, 70-80 kg'lık kar yağışının düştüğü yerler oldu; bazı bölgelerde ise bu miktar daha azdı. Kişisel olarak beklentim karşılandı. Fakat insanların beklentileri çok daha fazlaydı. Yolların kapanacağı, kar yağışının gündelik hayatı zorlaştıracağı gibi senaryolar öngörülmüştü. Bu tür bir durum yaşanmadı. Bu daha çok, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşandı" dedi.