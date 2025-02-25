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Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
14:21
Mart ayında yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? Meteoroloji Mühendisi açıkladı!
Tüm yurdu etkisi altına alan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ülkeyi terk etti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili olurken olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde de eğitime ara verildi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek konu hakkında "Toplamda, 70-80 kg'lık kar yağışının düştüğü yerler oldu." açıklamasında bulundu. Peki, Mart ayında İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava nasıl olacak, kar yağışı var mı? İşte, Meteoroloji Mühendisi açıkladı!