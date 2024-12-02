Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül’den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı’nın akıl hocası mı?

125 bin lira maaş alıyorum. Herhangi bir örgüte üye olmadım. Gıyasettin Mert, kendisi de anlattı. Tıp Merkezleri'nde hasta olduğunda bizi arardı. Hocam uygun mu vs. diye. Bizim de uygun olduğumuz ya da uygun olmadığımız zamanlar oldu" dedi.