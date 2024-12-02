Giriş Tarihi: 02.12.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
12:09
Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül'den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı'nın akıl hocası mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri göz göre göre ölüme terk eden çete çökertildi. Aralarında hemşire ve doktorların da olduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. 11. duruşmada, tutuksuz sanık Dr. Mehmet Gürül'ün ifadesine geçildi. Dr. Gürül, Mahkeme Başkanı'nın "Fırat Sarı'nın akıl hocası mısın?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!