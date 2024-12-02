Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.12.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 12:09

Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül'den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı'nın akıl hocası mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan daha fazla para almak için yeni doğan bebekleri göz göre göre ölüme terk eden çete çökertildi. Aralarında hemşire ve doktorların da olduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. 11. duruşmada, tutuksuz sanık Dr. Mehmet Gürül'ün ifadesine geçildi. Dr. Gürül, Mahkeme Başkanı'nın "Fırat Sarı'nın akıl hocası mısın?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!

HUZEYFE ATICI
Oğuzhan UYSAL
Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül’den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı’nın akıl hocası mı?

İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak bazı bebeklerin ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, bugün saat 09.30'da İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde devam edecek.

Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül’den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı’nın akıl hocası mı?

18 Kasım'da başlayan davanın 6 gün süren ilk kısımında 22 tutuklu sanık savunmasını yapmıştı. Sanıklar, usulsüzlükle ilgili bazı iddiaları kabul ederken, kasten öldürme gibi suçlamaları reddetmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül’den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı’nın akıl hocası mı?

Mağdur ailelerin çoğunun müdahillikleri, "iddianamede yer almamaları" nedeniyle kabul edilmemişti. Mahkeme geçen hafta yapılan yargılamada 22 tutuksuz sanığı dinledi. Bugün 3 tutuksuz sanığın dinlenmesine devam edildi.

Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül’den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı’nın akıl hocası mı?

Tutuksuz sanık doktor Mehmet Gürül, "27 senedir çocuk hasta bakıyorum. Sanıkların yarısını tanıyorum. Ben çalışma hayatım boyunca sabit maaş aldım. Epikriz ile SGK'yı dolandırmam mümkün değil.

Yenidoğan Çetesi davasında 11. gün! Dr. Mehmet Gürül’den o soruya dikkat çeken yanıt: Fırat Sarı’nın akıl hocası mı?

125 bin lira maaş alıyorum. Herhangi bir örgüte üye olmadım. Gıyasettin Mert, kendisi de anlattı. Tıp Merkezleri'nde hasta olduğunda bizi arardı. Hocam uygun mu vs. diye. Bizim de uygun olduğumuz ya da uygun olmadığımız zamanlar oldu" dedi.

SON DAKİKA