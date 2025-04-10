Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…

Yenidoğan Çetesi davasında 21'i tutuklu 46 sanığın yargılanması devam ederken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket ettiği tespit edilen 18 şüpheliyi daha tespit etmişti.