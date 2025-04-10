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Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
15:16
Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…
Yenidoğan Çetesi davasında 21'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ana dava devam ederken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile açılan yeni dava ana dava ile birleştirilmesi kararlaştırıldı. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de sanık olarak yer aldı.