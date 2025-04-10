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Haberler Yaşam Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:16

Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…

Yenidoğan Çetesi davasında 21'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ana dava devam ederken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile açılan yeni dava ana dava ile birleştirilmesi kararlaştırıldı. Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de sanık olarak yer aldı.

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Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…

Yenidoğan Çetesi davasında 21'i tutuklu 46 sanığın yargılanması devam ederken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket ettiği tespit edilen 18 şüpheliyi daha tespit etmişti.

Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz 4 Aralıkta düzenlenen operasyonda aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı.

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Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…

13 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 18 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkındaki fezlekesini Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 13 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca farklı suçlardan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve açılan yeni dava ana dava ile birleştirildi. 5 şüpheliye yönelik soruşturmanın ise bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla sürdüğü öğrenildi.

Yenidoğan Çetesi ikinci dalga operasyonunda iddianame hazırlandı: Savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit etmişti…

CUMHURİYET SAVCISINI TEHDİT ETMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de sanık olarak yer aldı. Zengin'in 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.