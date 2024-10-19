"Yenidoğan çetesi" üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...

Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. Ö.B. arasındaki telefon görüşmesinde de dikkat çeken ifadeler yer aldı. Dr. Ö.B., ölen bebeklerden biri için "bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş. Orada bir gecikme var gibi geldi. Bunu aileye söylemeyin siz..." ifadelerini kullandı.