Giriş Tarihi: 19.10.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
12:53
"Yenidoğan çetesi" üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...
Son dakika haberleri: İstanbul'da, haksız kazanç sağlamak için bebeklerin canını hiçe sayan Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. Ö.B. arasındaki kan donduran konuşmalar ortaya çıktı. Çete lideri Fırat Sarı'nın, ambulans şoförü Mert Özdemir'e "O çocuğa tüp takılsa belki yaşardı. Bir olay patlayacaktı ben biliyorum" dediği ortaya çıktı. Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. Ö.B. arasındaki telefon görüşmesi de olayın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ö.B., telefon görüşmesinde, ölen bebeklerden biri için "bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş. Orada bir gecikme var gibi geldi. Bunu aileye söylemeyin siz..." ifadelerini kullandı.