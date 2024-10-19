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Giriş Tarihi: 19.10.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 12:53

"Yenidoğan çetesi" üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...

Son dakika haberleri: İstanbul'da, haksız kazanç sağlamak için bebeklerin canını hiçe sayan Yenidoğan çetesinin lideri Dr. Fırat Sarı ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir ile Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. Ö.B. arasındaki kan donduran konuşmalar ortaya çıktı. Çete lideri Fırat Sarı'nın, ambulans şoförü Mert Özdemir'e "O çocuğa tüp takılsa belki yaşardı. Bir olay patlayacaktı ben biliyorum" dediği ortaya çıktı. Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. Ö.B. arasındaki telefon görüşmesi de olayın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ö.B., telefon görüşmesinde, ölen bebeklerden biri için "bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş. Orada bir gecikme var gibi geldi. Bunu aileye söylemeyin siz..." ifadelerini kullandı.

SABAH İNTERNET
Yenidoğan çetesi üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...

Son dakika haberleri: Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan yenidoğan çetesinin telefon konuşmaları ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...

Örgütün iğrenç yüzünü bir kez daha ortaya çıkarak konuşmalarda kan donduran ifadeler yer aldı.

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Yenidoğan çetesi üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...

Çete lideri Fırat Sarı'nın, telefon görüşmesinde ambulans şoförü Mert Özdemir'e "O çocuğa tüp takılsa belki yaşardı. Bir olay patlayacaktı ben biliyorum" dediği ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...

Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. Ö.B. arasındaki telefon görüşmesinde de dikkat çeken ifadeler yer aldı. Dr. Ö.B., ölen bebeklerden biri için "bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş. Orada bir gecikme var gibi geldi. Bunu aileye söylemeyin siz..." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan çetesi üyelerinin telefon konuşması kan dondurdu: Bunu sakın aileye söylemeyin! O çocuğa tüp takılsaydı...

FIRAT SARI VE GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR ARASINDAKİ KONUŞMANIN İÇERİĞİ:

FIRAT SARI : mert

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : napıyon abi

FIRAT SARI : iyi valla nolsun mert çorludayım sen napıyorsun canım

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : iyi napak uğraşıyoruz şimdi volkan aradı beni

FIRAT SARI : hı hı

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : bir tane dün bebek ex oldu orda haberin varmı bilmiyorum

diyafram ...

FIRAT SARI : he biliyorum evet

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : içerden doğan felan filan neyse

FIRAT SARI : hı hı

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR : o önemli değil bu kadın doğumcu aileye bilgi veriyor tamam mı

FIRAT SARI : hı

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