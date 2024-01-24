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Haberler Yaşam Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 15:42

Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yenikapı-Kirazlı Metrosu'nun Esenler'deki Üçyüzlü durağında facia kıl payı atlatıldı! İstasyonda bulunan yürüyen merdivenin bir anda çökmesiyle büyük panik yaşandı! Merdivende bulunan vatandaşlar, son anda kurtarıldı. İşte detaylar…

AA
Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!

Korku dolu anlar, sabah saatlerinde Yenikapı-Kirazlı Metrosu'nun Esenler'deki Üçyüzlü durağında yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandığı esnada yürüyen merdivenler arıza başladı. Merdivenin bir anda çökmesiyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!

Olayı gören diğer vatandaşlar hemen merdivendeki vatandaşların yardımına koşarken olay metro güvenlik ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler yürüyen merdiveni kapatırken merdivenin etrafı güvenlik bariyeri ile kapatıldı.

Esenler Üçyüzlü Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü | Video

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Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!

"VİDALAR FIRLAMAYA BAŞLADI"

Olay sırasında merdivende bulunan ve büyük korku yaşayan Zeki Güler, "Vidalar fırlamaya başladı. Ben orta merdivendeyim. Kadınlar korktu. Gürültüyü duyunca bazı vatandaşlar geri kaçtı. Bir kişi merdivenler de kaldı. Sanırım şahıs uykusuzdu dalgındı ben şahsın yanına gidip kolundan tutarak kurtardım.

Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!

Kurtardıktan sonra parçalanmaya başladı merdiven. Ben aşağıya koştum. Güvenlik görevlisinin gelmesini bekledim. Sonra güvenlik görevlisi geldi.

Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!

Bir emniyet şeridi oluşturduk ucuz atlattık. Ben aşağıdaki şahsı tam kopan yerin ucundan kurtardım. Yaşlıyım ben dizimden sakatım burası sürekli bozuluyor. Ama ilk defa bu kadar büyük bir tehlike atlattık" dedi.

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