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Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
15:42
Yenikapı-Kirazlı Metrosunda faciadan dönüldü: Yürüyen merdiven bir anda çöktü!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yenikapı-Kirazlı Metrosu'nun Esenler'deki Üçyüzlü durağında facia kıl payı atlatıldı! İstasyonda bulunan yürüyen merdivenin bir anda çökmesiyle büyük panik yaşandı! Merdivende bulunan vatandaşlar, son anda kurtarıldı. İşte detaylar…