Halka arz olacak şirketler, son dönemde milyonlarca yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketlerden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken öte yandan "Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co ne zaman halka arz edilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. SPK tarafından arzı onaylanan şirketler belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini gerçekleştiriyor ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. İşte Selva Gıda, YEO Teknoloji, Başkentgaz, Kartal Yenilenebilir Enerji, UNLU&Co halka arz tarihleri, hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar…