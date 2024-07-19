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Haberler Yaşam Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024: En güzel, farklı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları
Giriş Tarihi: 19.07.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 07:13

Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024: En güzel, farklı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Dualı Cuma Mesajları ile sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyenler doğru adresteler. Bu eşsiz günün önemini ve faziletini sevdiklerinize aktarmak, sosyal medyada paylaşımda bulunmak için En güzel, farklı, anlamlı, resimli Cuma mesajı seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz. İşte en anlamlı "Cumanız Mübarek Olsun" paylaşımları için yepyeni cuma mesajları…

Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024: En güzel, farklı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Dinimizde en faziletli gün olarak bilinen mübarek Cuma günü, tüm İslam aleminin ibadetlerle Yüce Allah'a sığındığı son derece kıymetli bir gündür. Bu günün manasını kavramak ve çevresindekilere aktarmak isteyenler resimli Hayırlı Cumalar mesajları ile paylaşımda bulunuyor. Sizler de sosyal medya hesaplarınızdan farklı ve anlamlı "Cumanız Mübarek Olsun" paylaşımı yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, En güzel, resimli ve yepyeni Cuma Mesajları

Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024: En güzel, farklı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024

"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın kabul olması dileğiyle, bereketli bir gün geçirmeniz dileğiyle..."

"Cumanız mübarek olsun! Rabbim dualarımızı kabul etsin, yolumuzu aydınlatsın."

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Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024: En güzel, farklı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

"Günlerden Cuma, dualarımızın ve dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar."

"Cumanız mübarek olsun! Kalbiniz nur, gönlünüz huzur dolsun."

"Rabbimiz, dualarımızı kabul buyursun, bizi affetsin, yolumuzu aydınlatsın. Hayırlı Cumalar."

Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024: En güzel, farklı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

"Cumanız mübarek olsun! Rabbim dualarınızı kabul etsin, yolunuzu açık etsin."

"Hayırlı Cumalar! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun."

Yepyeni Cuma Mesajları - 19 Temmuz 2024: En güzel, farklı, anlamlı, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

"Cuma günü mübarek dualarınızın kabul, gönlünüzün huzur bulması dileğiyle..."

"Günlerden Cuma, dualarımızın ve dualarınızın kabul olması dileğiyle, hayırlı Cumalar."

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

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