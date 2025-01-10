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YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
14:53
YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...
BİM, 14-17 Ocak 2025 tarihleri arasında satışa sunacağı yeni aktüel kataloğu yayınladı. Temizlik, kişisel bakım, gıda ve ev ihtiyaçları kategorilerindeki fırsatlar alışveriş severlerle buluşuyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında hava temizleyici, katlanabilir su kovası, bebek küveti, çamaşır selesi, çocuk alıştırma klozeti, mama sandalyesi, ana kucağı, hamur yoğurma makinesi, ekmek kızartma makinesi ve kazanlı ütü yer alıyor. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? BİM aktüel 14-17 Ocak 2025 kataloğu tamamı.