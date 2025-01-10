Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...
Giriş Tarihi: 10.01.2025 14:49 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:53

YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...

BİM, 14-17 Ocak 2025 tarihleri arasında satışa sunacağı yeni aktüel kataloğu yayınladı. Temizlik, kişisel bakım, gıda ve ev ihtiyaçları kategorilerindeki fırsatlar alışveriş severlerle buluşuyor. Bu hafta dikkat çeken ürünler arasında hava temizleyici, katlanabilir su kovası, bebek küveti, çamaşır selesi, çocuk alıştırma klozeti, mama sandalyesi, ana kucağı, hamur yoğurma makinesi, ekmek kızartma makinesi ve kazanlı ütü yer alıyor. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? BİM aktüel 14-17 Ocak 2025 kataloğu tamamı.

YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...

14-17 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! 14 Ocak itibarıyla raflarda yer alacak indirimli ürünler bu hafta BİM mağazalarında alışverişseverleri bekliyor. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler alışveriş listelerini hazırlıyor. İşte, yeni haftanın indirim broşürü.

YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...

BİM AKTÜEL 14 OCAK KATALOĞU

Şampuan 39,00 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 129,00 TL

Çamaşır Yumuşatıcı 129,00 TL

Fön Suyu 99,00 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 117,50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...

Yarım Yağlı Yoğurt 149,00 TL

Tam Yağlı Yoğurt 107,50 TL

Süzme Yoğurt 42,50 TL

Bütün Piliç 69,90 TL

Ballı Kaymak 52,50 TL

YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...

14 OCAK 2024 ÇARŞAMBA İNDİRİMLERİ

Taşınabilir Güç İstasyonu 19,975,00 TL

Espresso Makinesi 11,750,00 TL

Hava Temizleyici 5,990,00 TL

YEPYENİ FIRSATLAR! BİM aktüel katalog 14-17 Ocak 2024 indirimleri: Yemek takımı, sele, çocuk klozeti, ana kucağı, ütü...

Siyah Cam Ocak 6,990,00 TL

Bulaşık Makinesi 9,300,00 TL

Su Arıtma Cihazı 5,990,00 TL

Derin Dondurucu 8,050 TL

SON DAKİKA