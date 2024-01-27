Yer Adana: 14 ve 17 yaşındaki kuzenler 4 gündür kayıp: Hayatından endişe ediyoruz…

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Reyhan Hürü'nün annesi Züleyha Gönül, "Kızlar markete gitmek için evden çıktı ancak daha sonra babası sigara içerken görmüş, korkudan kaçmışlar. O günden beri kayıplar. Yanlarında telefonları da yok. Her tarafa baktık ama bulamadık. Kızım beni izlerse hemen gelmesini istiyorum. Kızım gelsin hiç bir şey yapmayacağız, yeter ki dönsün. Hayatından endişe ediyoruz. Gece gündüz geziyoruz ama bulamıyoruz" dedi.



