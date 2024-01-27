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Yer Adana: 14 ve 17 yaşındaki kuzenler 4 gündür kayıp: Hayatından endişe ediyoruz…
Giriş Tarihi: 27.01.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
10:51
Yer Adana: 14 ve 17 yaşındaki kuzenler 4 gündür kayıp: Hayatından endişe ediyoruz…
Adana'da 14 yaşındaki Reyhan Hürü Gönül ve kuzeni 17 yaşındaki Hatice Taşyürek, 4 gün önce parkta babalarına sigara içerken yakalandı. Korkup kaçan kızlardan 4 gündür haber alınamadı. Reyhan Hürü'nün annesi Züleyha Hürü'nün sözleri endişeleri artırdı: Hayatından endişe ediyorum!