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Haberler Yaşam Yer Adana: Ev değil cephanelik! Samuray kılıcı bile var!
Giriş Tarihi: 07.01.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:32

Yer Adana: Ev değil cephanelik! Samuray kılıcı bile var!

Adana'da sıcak saatler yaşandı… Polisin kaçak sigara baskını yaptığı evde 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 130 kilo kıyılmış tütünün de bulunduğu evin ismi açıklanmayan sahibi, gözaltına alındı.

Yer Adana: Ev değil cephanelik! Samuray kılıcı bile var!

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki eve kaçak sigara ürünleri bulundurulduğu şüphesiyle operasyon yaptı.

Kaçakçılık operasyonunda evden cephanelik çıktı

Yer Adana: Ev değil cephanelik! Samuray kılıcı bile var!

Evdeki aramada 1 el bombası, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 15 tabanca ve tüfek şarjörü, değişik çaplarda 1560 mermi,

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Yer Adana: Ev değil cephanelik! Samuray kılıcı bile var!

samuray kılıcı dahil 106 çeşit kılıç ve bıçak, 1 elektrikli sigara dolum makinesi,

Yer Adana: Ev değil cephanelik! Samuray kılıcı bile var!

130 kilo kıyılmış tütün, 200 doldurulmuş sigara,

Yer Adana: Ev değil cephanelik! Samuray kılıcı bile var!

30 bin kaçak makaron ve kaçak sigara paketlemede kullanılan 50 bin kilitli poşet ele geçirildi.

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