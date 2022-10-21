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Yer Adana: İki kadın birbirine girdi! Önce mesaj sonra dayak!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 16:25
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022
16:26
Yer Adana: İki kadın birbirine girdi! Önce mesaj sonra dayak!
Olay Adana Seyhan'da yaşandı… Yaralanan köpekleri kendi imkanları ile tedavi ettirip, sahiplendiren Derya Tunçgöğüs (37), havlama sesinden rahatsız olan komşusu Okşan Y.'nin saldırısına uğradı. Darp raporu alıp, şikayetçi olan Tunçgöğüs, "Omurilik zedelenmesi oluştu. Bunu yapan kişi başka zaman köpeklerime de zarar verebilir. Bu saldırının altında hayvan düşmanlığı var" dedi.