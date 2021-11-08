Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Korkunç olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde yaşandı. İddialara göre; Yusuf ve Fatma Mercan çifti, 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi.