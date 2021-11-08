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Haberler Yaşam Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 09:52 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 09:58

Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Afyonkarahisar'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Yol kenarındaki araçtan 4 ceset çıktı. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları

Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Korkunç olay, merkeze bağlı Çıkrık beldesinde yaşandı. İddialara göre; Yusuf ve Fatma Mercan çifti, 5 yıllık bir evliliğin ardından yaklaşık 3 yıl önce boşandı. Boşanan çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi.

Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Dün akşam saatlerinde baba Yusuf Mercan, çocuklarıyla vakit geçirdi. Daha sonra çocuklarını eski eşine bırakmak için aile üyeleri ile birlikte Çıkrık beldesine gitti.

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Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan, iddiaya göre, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı.

Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı.


Yer Afyonkarahisar: Bu araçtan 4 ceset çıktı! Katliamın sebebi kan dondurdu!

SON DAKİKA: 4'Ü KURTARILAMADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Kınçak iddiaya göre, belindeki tabancayı çıkararak otomobilin kapılarını açıp içeri kurşun yağdırdı.

Eski kayınpeder dehşetinde hayatını kaybedenlerin otopsi işlemleri sürüyor

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