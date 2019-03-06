Yer altında imalathane yapmışlar

İmalathanelerde yapılan aramalarda, farklı çap ve markalarda 7 tabanca, 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca, 50 av tüfeği fişeği, 35 tabanca fişeği, 9 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve şablon ele geçirildi.