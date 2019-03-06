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Yer altında imalathane yapmışlar

'de yasa dışı silah imalatı yapanlara yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı. Şüphelilerin, yer altında inşa ettikleri imalathanelerde silah ürettiği belirlendi

Giriş Tarihi: 06.03.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 16:42
Yer altında imalathane yapmışlar

'de yasa dışı silah imalatı yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.Borçka Cumhuriyet Savcılığınca, yasa dışı silah imalatı yaptığı ve bunları sattığı iddia edilen 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yer altında imalathane yapmışlar

Karar doğrultusunda harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün Borçka ve Arhavi'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Yer altında imalathane yapmışlar

YER ALTINDA İMALATHANE YAPMIŞLAR

Ekiplerin incelemesi sonucu 2'si yer altında inşa edilmiş, diğeri de bir köy evinin bodrum bölümünde olan 3 yasa dışı silah imalathanesi tespit edildi.

Yer altında imalathane yapmışlar

İmalathanelerde yapılan aramalarda, farklı çap ve markalarda 7 tabanca, 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca, 50 av tüfeği fişeği, 35 tabanca fişeği, 9 şarjör ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve şablon ele geçirildi.

Yer altında imalathane yapmışlar

Gözaltına alınan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yer altında imalathane yapmışlar
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Yer altında imalathane yapmışlar
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