Yer Amasya: "Burası benim evim gibi..." Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!

Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı. Mezarını özenle hazırlayan Ahmet Karabela, ölünce morga konulmamasını ve kendisini muhtarın yıkamasını vasiyet etti.



