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Haberler Yaşam Yer Amasya: "Burası benim evim gibi..." Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:08 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 10:48

Yer Amasya: "Burası benim evim gibi..." Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!

Görenleri hayrete düşüren olay Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşandı. 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı. Kazma-kürekle toprağı kazıp hazırladığı kendi mezarına geceleri gelip yatan "Her adam böyle mezar eşemez. Allah bana güç vermiş" ifadelerini kullandı.

İHA
Yer Amasya: Burası benim evim gibi... Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!

Suluova ilçesine bağlı Salucu köyünde eşiyle birlikte yaşayan ve çiftçilikle geçinen 78 yaşındaki Ahmet Karabela, kendi mezarını kendisi kazdı. Mezarını özenle hazırlayan Ahmet Karabela, ölünce morga konulmamasını ve kendisini muhtarın yıkamasını vasiyet etti.

Yer Amasya: Burası benim evim gibi... Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!

"KİMSEYE ZAHMET VERMEMEK İÇİN MEZARIMI KENDİM KAZDIM"

Yağışlardan etkilenmemesi için üstünü naylon ve çatı parçalarıyla kapattığı mezara gelip dua da eden 5 çocuk babası Karabela, "Kimseye zahmet vermemek için mezarımı kendim kazdım. Allah nasip ederse beni buraya defnetsinler" dedi.

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Yer Amasya: Burası benim evim gibi... Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!

150 haneli köyde herhangi birisinin vefat ettiğinin minareden bildirilmesi sonrasında mezar kazılmasına öncülük etmesiyle bilinen Karabela, "Her adam böyle mezar eşemez. Allah bana güç vermiş.

Yer Amasya: Burası benim evim gibi... Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!

Mezarıma geceleri de gelip yatıyorum. Çünkü burası benim mekanım" diye konuştu.

Amasya'da ilginç olay: "Benim mekanım" dediği mezarına geceleri girip yatıyor | Video

Yer Amasya: Burası benim evim gibi... Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!

"KÖYDEKİ BÜTÜN KAZILAN MEZARLARDA EMEĞİ VAR"

Ahmet dedenin köyde çok sevildiğini anlatan köy muhtarı Yusuf Taşova ise "Köyde bütün kazılan mezarlarda emeği var. Herkese yardım etmiştir. Kimsenin kalbini kırmamıştır. Allah uzun ömür versin" şeklinde konuştu.

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