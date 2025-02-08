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Yer Amasya: "Burası benim evim gibi..." Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
10:48
Yer Amasya: "Burası benim evim gibi..." Ölmeden kazdığı mezarına girip uyuyor!
Görenleri hayrete düşüren olay Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşandı. 78 yaşındaki bir vatandaş, kimseye zahmet vermemek için ölmeden önce mezarını kazdı. Kazma-kürekle toprağı kazıp hazırladığı kendi mezarına geceleri gelip yatan "Her adam böyle mezar eşemez. Allah bana güç vermiş" ifadelerini kullandı.