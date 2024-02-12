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Haberler Yaşam Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 10:43

Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…

Ankara'da yaşayan M.P.Ö. isimli kadın, komşusu tarafından cinsel taciz ve ölüm tehditleri aldı. Sesini duyurmak için sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaptı. "Eşim işe gittiğinde zile bastı. Evin etrafında gezindi mutfağın camından beni izledi" diyen M.P.Ö.'nün açıklamaları üzerine ekipler düğmeye bastı. Saplantılı komşu Muhammed K. hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

ÖMER ÇETİN
Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…

Türkiye'nin gündemine oturan olay Ankara'da yaşandı. M.P.Ö. isimli genç kadın, komşusu Muhammed K.'dan taciz ve ölüm tehditleri aldı.

Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…

KABUS DOLU GÜNLERİ ANLATTI

Sosyal medya üzerinden "Dora'navirus" kullanıcı adıyla "Perihan Öldürülecek" başlıklı paylaşım yapan M.P.Ö., yaşadığı kabus dolu günleri anlattı.

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Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…

"EŞİM İŞE GİTTİĞİNDE..."

"Eşim işe gittiğinde zile bastı. Evin etrafında gezindi mutfağın camından beni izledi" diyen genç kadının yardım çığlığı üzerine ekipler düğmeye bastı.

Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri saplantılı komşu Muhammed K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Muhammed K. hakkında adli işlemlere başlanırken, mağdur kadın koruma altına alındı.

Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…
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