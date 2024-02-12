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Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
10:43
Yer Ankara! Saplantılı komşu kabusu yaşattı: Eşim işe gittiğinde…
Ankara'da yaşayan M.P.Ö. isimli kadın, komşusu tarafından cinsel taciz ve ölüm tehditleri aldı. Sesini duyurmak için sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yaptı. "Eşim işe gittiğinde zile bastı. Evin etrafında gezindi mutfağın camından beni izledi" diyen M.P.Ö.'nün açıklamaları üzerine ekipler düğmeye bastı. Saplantılı komşu Muhammed K. hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.