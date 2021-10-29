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Haberler Yaşam Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!
Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 11:19

Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!

Antalya'da akıl almaz bir olay yaşandı. Genç kızların sosyal medyada başlayan tartışması, parkta kavgaya dönüştü. O anlar kameralara böyle yansıdı

Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!

ANTALYA'DA KORKUNÇ ANLAR

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü.

Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!

GENÇ KIZLAR BİRBİRİNE GİRDİ!

Serik'te bir lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu.

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Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!

Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular.

Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!

Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!

İşte o anlar:

Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video

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