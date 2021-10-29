Yer Antalya: Bu görüntüler olay oldu: Genç kızlar birbirine girdi!

ANTALYA'DA KORKUNÇ ANLAR Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. GENÇ KIZLAR BİRBİRİNE GİRDİ! Serik'te bir lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi. İşte o anlar: Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü | Video