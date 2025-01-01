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Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
13:22
Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…
Bursa'da yılbaşı kutlamaları sırasında lüks bir sitenin ortasında atılan havai fişekler korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Dairelere doğru yönelen hava fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları bir dairenin balkonuna düştü. Balkon bir anda alev topuna dönüşürken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.