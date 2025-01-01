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Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:11 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:22

Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…

Bursa'da yılbaşı kutlamaları sırasında lüks bir sitenin ortasında atılan havai fişekler korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Dairelere doğru yönelen hava fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları bir dairenin balkonuna düştü. Balkon bir anda alev topuna dönüşürken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesindeki lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi.

Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…

KIVILCIMLAR VATANDAŞLARIN ÜZERİNE GELDİ

Bir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı. Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi.

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Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…

BALKON BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yanma tehlikesi atan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek bir anda alev topuna döndü.

Yılbaşı kutlamalarındaki havai fişekler, evi alev topuna çevirdi | Video

Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…

Balkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı.

Yer: Bursa! Lüks sitede korku dolu dakikalar! Havai fişekler evlerde patladı…

Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.

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