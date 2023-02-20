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Haberler Yaşam Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 16:39

Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremde yıkılan ve kolonları market ile spor salonu tarafından kesildiği iddia edilen Diyarbakır'daki Diyar-Galeria sitesinde 6 kişilik Gündüz ailesi yaşamını yitirdi. Dışarı çıkmak isterken evin antre bölümünde cesetleri 10'uncu günde çıkarılan anne, baba ve 4 çocuğu yan yana toprağa verildi...

Hüseyin KAÇAR
Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

"Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki ilk depremde yıkılan yaklaşık 25 yıllık kentin ilk AVM'si o-özelliğine sahip Yenişehir ilçesinde yer alan 4 bloktan oluşan Diyar-Galeria Sitesi'nde yıkılan B ve D bloklarında 90 kişi hayatını kaybetti.

Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

İki bloğunda da ağır hasar oluşan sitenin iki bloğunun yıkılmasına neden olan market ve spor salonunun alanlarını genişletmek amacıyla "kolon kestikleri" iddialar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcılar tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, yıkım bir ailenin yok olmasına yol açtı.

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Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

6 kişilik Gündüz ailesi Diyar-Galeria Sitesi B Blok 3'üncü katta yaşıyordu.

Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

Deprem anında odalarından çıkan 50 yaşındaki Mehmet Gündüz ve eşi 42 yaşındaki Bircan ile çocukları 20 yaşındaki Mekiye, 15 yaşındaki Zehra, 11 yaşındaki Nisa ve 13 yaşındaki Süleyman Gündüz, evden çıkmak için dış kapıya doğru yöneldi.

Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

Ancak 6 kişilik Gündüz ailesi, evin antre bölümünden çıkamadı.

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