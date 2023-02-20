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Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu
Giriş Tarihi: 20.02.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
16:39
Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu
Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremde yıkılan ve kolonları market ile spor salonu tarafından kesildiği iddia edilen Diyarbakır'daki Diyar-Galeria sitesinde 6 kişilik Gündüz ailesi yaşamını yitirdi. Dışarı çıkmak isterken evin antre bölümünde cesetleri 10'uncu günde çıkarılan anne, baba ve 4 çocuğu yan yana toprağa verildi...