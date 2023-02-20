Yer Diyarbakır: Depremde ölen anne-baba ve 4 çocuğu birbirlerine sarılı bulundu

İki bloğunda da ağır hasar oluşan sitenin iki bloğunun yıkılmasına neden olan market ve spor salonunun alanlarını genişletmek amacıyla "kolon kestikleri" iddialar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcılar tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, yıkım bir ailenin yok olmasına yol açtı.