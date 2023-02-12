Haberler Yaşam Yer Hatay: Deprem enkazından çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği gülümsetti!

Giriş Tarihi: 12.02.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:36

Yer Hatay: Deprem enkazından çıkan Meltem Öğretmen’in ilk isteği gülümsetti!

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay ve ilçelerini de yıktı. Hatay'da 142'inci saatte Meltem Öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak çıkarıldı. 32 yaşındaki genç öğretmenin ekiplerden ilk isteği bakın ne oldu…