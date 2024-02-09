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Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:27
Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!
İstanbul'da Remzi K. ile Ömer B.'nin babası arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Taraflar arasında gerilim arttı. Bunun üzerine Ömer B., Remzi K.'yı arkadaşının ofisine çağırdı. Remzi K.'nın belindeki silahı alan Ömer B. Dehşet saçtı. Bacağından vurulan ve darp edilen Remzi K.'nın yaşadığı dehşet anları kameralara yansıdı…