Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!

Adamın yanına giden Ömer B., silahı yere doğrultup "amca bu çalışıyor mu" dedikten sonra ateş açtı. Sıkmaya devam eden Ömer B., Remzi K.'yı sağ bacağından vurdu. Bununla da yetinmeyen Ömer B. bir de onu 8 kez yumruklayarak darbetti. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

