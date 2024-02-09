Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:27

Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!

İstanbul'da Remzi K. ile Ömer B.'nin babası arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Taraflar arasında gerilim arttı. Bunun üzerine Ömer B., Remzi K.'yı arkadaşının ofisine çağırdı. Remzi K.'nın belindeki silahı alan Ömer B. Dehşet saçtı. Bacağından vurulan ve darp edilen Remzi K.'nın yaşadığı dehşet anları kameralara yansıdı…

İHA
Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!

Kan donduran olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Önceki ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, Remzi K. ile Ömer B.'nin babası arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Taraflar ayrıldı ancak aralarındaki husumet kapanmadı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Ömer B., önce Remzi K.'nın oğlunu aradı. Ancak ulaşamayınca bu kez olayı konuşmak için Remzi K.'yı arayarak bir arkadaşının ofisine çağırdı.

Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!

"AMCA BU ÇALIŞIYOR MU?"

Daveti kabul eden Remzi K., beline silahını koyup Ömer B.'nin çağırdığı bir tekel bayiine ait ofise gitti. Burada masanın başındaki koltuğu oturan Remzi K., silahını da çıkartıp masaya koydu. O arada Ömer B., Remzi K.'ya "babamla aranızda ne geçti" diye sordu. Remzi K.'nın sert şekilde cevap vermesi üzerine ayağa kalkan Ömer B., adamın masaya koyduğu silahı aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!

Adamın yanına giden Ömer B., silahı yere doğrultup "amca bu çalışıyor mu" dedikten sonra ateş açtı. Sıkmaya devam eden Ömer B., Remzi K.'yı sağ bacağından vurdu. Bununla da yetinmeyen Ömer B. bir de onu 8 kez yumruklayarak darbetti. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!

OFİSTE ÖLÜME TERK ETTİ

Olayın ardından arkadaşının araya girmesiyle Ömer B., adamı orada bırakıp ofisten ayrıldı. Bir süre baygınlık geçiren Remzi K. kendi imkanlarıyla Maslak'taki özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Remzi K. tedavisi sonrasında taburcu edilerek polise şikayette bulundu.

Yer İstanbul! Babasını küfreden adamı ofise çağırdı: Sonrası korkunç!

Remzi K.'nın ifadesi sonrasında harekete geçen polis, saldırgan Ömer B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Ömer B., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde, korkutmak istediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

SON DAKİKA