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Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
12:09
Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!
İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk dün soda almak için bakkala gitti. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri "Parkta kafama sen mi vurdun" dedikten sonra küçük çocuğu dakikalarca darp etti. Baba Esat Acar yaşanılanlara tepki gösterdi: 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Yerden yere vurmuş!