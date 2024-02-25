Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!
Giriş Tarihi: 25.02.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:09

Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!

İstanbul Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk dün soda almak için bakkala gitti. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri "Parkta kafama sen mi vurdun" dedikten sonra küçük çocuğu dakikalarca darp etti. Baba Esat Acar yaşanılanlara tepki gösterdi: 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Yerden yere vurmuş!

DHA
Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!

Şoke eden olay, dün saat 13.05 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi.

Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!

İddiaya göre, bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri tarafından darp edildi. "Parkta kafama sen mi vurdun" diyen saldırgan, yumruk darbeleriyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!

İş yeri sahibinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer İstanbul Esenyurt: 12 yaşındaki çocuğa bakkalda öldüresiye dayak!

Baba Esat Acar yaşananlara tepki gösterdi. "Çocuk bakkala gitmiş bir suçu yok. 12 yaşındaki bir çocuk dövülür mü? Çocuk soda almaya gidiyor. Bakkalda çocuğu yerden yere vuruyor. Neden benim çocuğumu dövsünler yüzünden morluklar var çocuğum zaten kolundan sakat. Çocuk bakkala gidecek tanımadık bir adam tarafından dövülüyor. Siz olsanız ne yaparsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz" dedi.

SON DAKİKA