Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Binlerce lira kaptırdılar onlarca mağdur var!

"ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAMIYORUM"



Yaşananların ardından diploma alamadığı için üniversite sınavına hazırlanamadığını söyleyen öğrenci Faraz Kalhouri, "Bilgimiz olmadan bizi Elazığ'daki okula almışlar. Şimdi de başka bir okula kaydolamıyoruz. Başka bir okula kaydolmamız için onların bize onay göndermesi gerekiyor. Onay gönderilmiyor. Başka okula kaydolmayalım diye böyle şeyler yaptılar. Şu an ben böyle açıkta kaldım, diplomam yandı. Zaten son senemdi. Bir şey demediler. Bize, 'Kaydınızı alın gidin' dediler. Kaydımı alamıyorum. Üniversite sınavına hazırlanamıyorum. Çünkü diplomam yok" şeklinde konuştu.