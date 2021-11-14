Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Binlerce lira kaptırdılar onlarca mağdur var!

"KAYITLARI İZİNSİZ ŞEKİLDE NAKLEDİLDİ"
Okul önünde toplanan veliler, bilgileri olmadan çocuklarının il dışındaki başka okullara nakledildiği öne sürdü. Okula gidemeyen öğrencilerin, devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı belirtildi. Veliler bu durumu telefonlarına gelen mesaj ile öğrendiklerini kaydetti. Çocuklarının kayıtlarını almak isteyen veliler, kayıtların taşındığı Elazığ'daki lisenin onay vermemesi nedeniyle bunu başaramadıkların iddia etti. Lise son sınıfta okuyan onlarca öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için üniversite sınavına giremeyeceklerini belirtildi.
Esenyurt'ta öğrencilerin havacılık hayali kabusları oldu