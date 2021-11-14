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Haberler Yaşam Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Binlerce lira kaptırdılar onlarca mağdur var!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 13:56

Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Binlerce lira kaptırdılar onlarca mağdur var!

İstanbul Esenyurt'ta, bulunan özel sivil havacılık lisesine çocuklarını kaydettiren veliler, okul yönetimi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Çocuklarının bilgileri dışında il dışında okullara nakillerinin yapıldığını öne süren veliler suç duyurusunda bulundu. Okula yaptığı tabelaların parasını alamayan bir kişi de okulu basıp öğrencilerin önünde yöneticilerden birini dövdü.

Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Onlarca mağdur var!

İddiaya göre, 75 veli, 2019 yılında ilk yeri Büyükçekmece'de bulunan S.Y.'ye ait bir sivil havacılık lisesine ödeme yapıp, çocuklarını kayıt ettirdi. S.Y.'nin iflası nedeni ile okul başka biri kişi tarafından alınıp Esenyurt'taki binaya taşındı. Bu yıl için alınan ödemelerin ardından velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime devam edileceği bildirildi.

Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Onlarca mağdur var!

Ancak yeni öğretim yılının başlaması ile beraber öğrenciler, bekledikleri eğitimi alamadı. Okul sahiplerinin bir süre sonra paraları alıp, 3 milyon borç ile şirketi, başka bir kişiye devrettiği iddia edildi. Veliler ödedikleri parayı henüz alamazken, öğrenciler ise ortada kaldığını öne sürdü. Karşılarında muhatap bulamadıklarını iddia eden veliler, durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve savcılığa taşıdı. Veliler okul sahibi ile yöneticilerini suçladı.

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Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Onlarca mağdur var!

"KAYITLARI İZİNSİZ ŞEKİLDE NAKLEDİLDİ"
Okul önünde toplanan veliler, bilgileri olmadan çocuklarının il dışındaki başka okullara nakledildiği öne sürdü. Okula gidemeyen öğrencilerin, devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı belirtildi. Veliler bu durumu telefonlarına gelen mesaj ile öğrendiklerini kaydetti. Çocuklarının kayıtlarını almak isteyen veliler, kayıtların taşındığı Elazığ'daki lisenin onay vermemesi nedeniyle bunu başaramadıkların iddia etti. Lise son sınıfta okuyan onlarca öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için üniversite sınavına giremeyeceklerini belirtildi.

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Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Onlarca mağdur var!

"HEM PARAMIZI HEM DE NOTLARIMIZI DOLANDIRDI"

Çocuğunun e-okul sistemi ile karnesindeki notların uyuşmadığını söyleyen Celal Aktürk, "Bizim tek sorunumuz para değil. Hem paramızı hem de notlarımızı dolandırdı. Öğrencinin karnede 90, sistemde ise 70 puanı var. Öğrencilerimizi herhangi bir okula götürüp, kaydetmeyelim diye yapıyorlar. Bu durumdan mağduruz. Puanların düzeltilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Yer İstanbul: Havacılık hayalleri suya düştü! Onlarca mağdur var!

"ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAMIYORUM"

Yaşananların ardından diploma alamadığı için üniversite sınavına hazırlanamadığını söyleyen öğrenci Faraz Kalhouri, "Bilgimiz olmadan bizi Elazığ'daki okula almışlar. Şimdi de başka bir okula kaydolamıyoruz. Başka bir okula kaydolmamız için onların bize onay göndermesi gerekiyor. Onay gönderilmiyor. Başka okula kaydolmayalım diye böyle şeyler yaptılar. Şu an ben böyle açıkta kaldım, diplomam yandı. Zaten son senemdi. Bir şey demediler. Bize, 'Kaydınızı alın gidin' dediler. Kaydımı alamıyorum. Üniversite sınavına hazırlanamıyorum. Çünkü diplomam yok" şeklinde konuştu.

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