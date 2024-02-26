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Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
10:16
Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!
İstanbul'da Yasemin Uzunsoy, 4 evladıyla birlikte kabusu yaşadı. 2.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrılan kadının evi eski eşiyle oğlu arasındaki küfür meselesi yüzünden görümcesinin çocukları tarafından kurşunlandı. Eve 8 kurşun isabet ederken şans eseri yaralanan olmadı. "Tehdit ediliyorum" diyen Uzunsoy'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan silah 14 yaşındaki çocuğun üzerinden çıktı!