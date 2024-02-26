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Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:16

Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!

İstanbul'da Yasemin Uzunsoy, 4 evladıyla birlikte kabusu yaşadı. 2.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrılan kadının evi eski eşiyle oğlu arasındaki küfür meselesi yüzünden görümcesinin çocukları tarafından kurşunlandı. Eve 8 kurşun isabet ederken şans eseri yaralanan olmadı. "Tehdit ediliyorum" diyen Uzunsoy'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan silah 14 yaşındaki çocuğun üzerinden çıktı!

İHA
Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!

Korku dolu olay, geçtiğimiz salı günü saat 06.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 2.5 yıl önce şiddetli geçimsizlik yüzünden eşinden ayrılan 4 çocuk annesi Yasemin Uzunsoy (46) çocuklarıyla yaşamaya başladı. İddiaya göre bir süre önce Uzunsoy'un oğlu, babasını arayarak "annem hakkında küfürlü konuşma" diye uyardı.

Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!

EVDE UYUDUKLARI SIRADA…

Baba ve oğul arasında yaşanan tartışma sonrasında Uzunsoy'un eski görümceleri iddiaya göre onu tehdit etmeye başladı. Tehditler ve tartışmalar sürerken olay günü sabah saatlerinde çocuklarıyla uyuyan Yasemin Uzunsoy'un evine ateş açıldı. Büyük bir korkuyla uyuyan ve neye uğradığını şaşıran kadın dışarıya baktı. Sokaktaki bir kişinin söylemesi üzerine mutfağa geçen kadın, camı 8 kurşunun delip geçtiğini gördü. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

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Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!

SİLAH SESLERİYLE UYANDILAR

Olayla ilgili konuşan Yasemin Uzunsoy, "Sabah uyuyorduk. Su içmek için mutfağa gittim. Tam ışığı kapattım, yatacakken silah sesleri duyduk. Benim büyük kızım kendini yere attı. Ondan sonra tam cama çıktım, 'ne oluyor' dedim. Yoldan geçen çocuk, 'abla sizin eve sıktılar' dedi. Camı açtım, hiçbir şey yok. Arka odanın camına baktım orada da yoktu. Mutfağa bakayım dedim, bir baktım berbat halde. Toplamda 8 el sıkmışlar. Sonra polisi aradık. Acil gelin evimize silahlı saldırı oldu dedik. Geldiler ifademi aldılar. Şikayetçi misin dediler, şikayetçi olduk. Ondan sonra polisler kim bunlar deyince, görümcemin çocukları dedim. Çünkü hep tehdit ediliyordum" dedi.

Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!

"ÇOCUKLARIM OKULA BİLE GİDEMİYOR"

Uzunsoy, "Bunun sebebi de oğlumla babasının tartışmasıydı. Kısacası oğlum babasına, 'annemle düzgün konuş' demesi o kadar. Babası da korkuyor, kız kardeşinin oğluna söylüyor. Olay bundan ibaret. Saldırganlar yakalandı diye biliyorum. Adliyeye gittim, çocuklarıma koruma kararı aldıracağım. Sonra karakola gittim, gözaltına alındıklarını ve adliyeye sevk edildiklerini öğrendim. Tehditler aldık. Kızımın namusuna çok dil uzatıldı.

Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!

Küçük kızıma da çok küfürler edildi. Kız kardeşleri ve görümcem bana karşı 'sizi öldüreceğiz, vurduracağız. Evinizde rahat uyuyacağınızı mı sanıyorsunuz' dediler ve dediklerini de yaptılar. Evimize 8 el kurşun sıktılar. 2.5 sene önce boşandım. Öncelerde hiçbir şey yoktu, bu olay yeni oldu. Tamamen oğlumun babasına 'annemin hakkında neden böyle konuşuyorsun' tartışması yaşamasıdır. Hakkımda neden böyle konuştuğunu bilmiyorum. Sürekli olarak ona 'benim namusuma dil uzatma' diyorum. Ben namusumu koruyorum, namussuz bir kişi de değilim. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Neden bana iftira attığını bilmiyorum. Başıma ilk kez böyle bir şey geldi ve çocuklarım korkudan okula gidemiyor" ifadelerini kullandı.

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