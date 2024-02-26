Yer İstanbul! Yengesinin evine kurşun yağdırdı: Tehdit ediliyorum!

Küçük kızıma da çok küfürler edildi. Kız kardeşleri ve görümcem bana karşı 'sizi öldüreceğiz, vurduracağız. Evinizde rahat uyuyacağınızı mı sanıyorsunuz' dediler ve dediklerini de yaptılar. Evimize 8 el kurşun sıktılar. 2.5 sene önce boşandım. Öncelerde hiçbir şey yoktu, bu olay yeni oldu. Tamamen oğlumun babasına 'annemin hakkında neden böyle konuşuyorsun' tartışması yaşamasıdır. Hakkımda neden böyle konuştuğunu bilmiyorum. Sürekli olarak ona 'benim namusuma dil uzatma' diyorum. Ben namusumu koruyorum, namussuz bir kişi de değilim. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Neden bana iftira attığını bilmiyorum. Başıma ilk kez böyle bir şey geldi ve çocuklarım korkudan okula gidemiyor" ifadelerini kullandı.