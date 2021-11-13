Yer Konya: Berberden çırağına tıraş dayağı! Demir copla...

E.K.'nin olay günü işte olan annesi S.Ö., "Ben işte olduğum sırada oğlum telefonla aradı 'Ustam beni copla dövdü' dedi. İş çıkışı oğlumun çalıştığı berbere gidip ne olduğunu sordum. Bana oğlumun her gelen müşteriden bahşiş istediğini, yanlış tıraş yaptığını söyledi. '2 haftadır çalışan bir çocuk nasıl tıraş yapar' dedim. Ben çocuğumun cebini kontrol ederdim 5 liradan başka parası olmazdı. Ben 'çocuğumun darp raporunu alacağım bu işin peşini bırakmayacağım' dedim. Çocuğumu hastaneye götürüp darp raporu aldık. Sonra da polise gidip şikayetçi olduk. Ben el kaldırmaya kıyamazken, başkası benim çocuğumu böyle dövmesi benim çok gücüme gitti. Ne ceza alacaksa en büyüğünü istiyorum. Bu adam yanında çalıştırdığı çocuklara böyle yapıyorsa, bu kişinin engellenmesini istiyorum" diye konuştu.



