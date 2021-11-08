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Giriş Tarihi: 08.11.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 14:20

Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Ordu'nun Ünye ilçesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Önce caddede yere yatan, ardından ise denize atlayan Suna Y. (32), kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, tedavi altına alındı. İşte detaylar

Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi'nde öğlen saatlerinde Suna Y. adlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı.

Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu.

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Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Bir süre sonra Atatürk Parkı'nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti.

Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi'ne alındı.

Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı

Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi.

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